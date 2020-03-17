شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تشهّر بمنشأة بسبب عطور مغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهرت وزارة التجارة بممثل شركة تختص بتجارة العطور ومواد العطارة بمكة المكرمة. شهرت وزارة التجارة بممثل شركة تختص بتجارة العطور ومواد العطارة بمكة المكرمة. وجاء ذلك بعد ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بالغش والتلاعب عبر عرض وبيع منتجات مغشوشة وتغيير تاريخ صلاحيتها حيث تضمنت عطوراً تحمل أسماء دينية وكحل أثمد يمنع استخدامه. ونشرت الوزارة في ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، أنه تم فرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

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