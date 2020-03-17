كورونا.. إعلان لأبناء الجالية الفلسطينية في السعودية

دعت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أبناء الجالية الفلسطينية إلى ضرورة التقيد بإرشادت الجهات الرسمية السعودية المختصة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس " كورونا "، وتوخي أقصى درجات الحذر لعدم الإصابة به.

وذكرت السفارة، في إعلان موجه لأبناء الجالية الفلسطينية، في ظل الأزمة الطارئة التي يعيشها العالم نتيجة انتشار فيروس "كورونا" وما يشكله من تهديد للصحة العامة، أنه تسهيلا على أبناء الجالية وللحفاظ على سلامتهم، يمكن متابعة المعاملات القنصلية المستعجلة عبر التواصل مع القسم القنصلي عن طريق الهاتف في أوقات الدوام الرسمي، أو من خلال البريد الالكتروني الخاص بالسفارة، إلى حين تحسن الوضع الصحي العام.

وأوضحت أن الأولوية ستكون للمعاملات القنصلية التي لا تحتاج إلى تصديق وزارة الخارجية السعودية، أو لا تحتاج إلى توقيع صاحب العلاقة كالوكالات والإقرارات العدلية، حيث يمكن إنجازها وإرسالها للمواطنين من خلال البريد الالكتروني، دون الحاجة للحضور شخصيا إلى مقر السفارة.

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وأكدت أنه في ظل هذه الظروف الطارئة، فإن الوضع العام يتطلب التحلي بالمسؤولية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظا على سلامة أبناء الجالية إلى حين زوال الأسباب، وأكدت استعدادها لبذل كل جهد ممكن من أجل خدمتهم أينما كانوا، متمنية السلامة والصحة لأبناء الجالية وللشعب السعودي الشقيق وكافة المقيمين في المملكة. بحسب ما أوردته وفا.

وأضافت أنه لمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف السفارة: 0114880744 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]