الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية وغبار يحد من الرؤية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غد الثلاثاء، استمرار نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية وعلى مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف).
كما توقعت الهيئة -عبر موقعها الإلكتروني- أن يمتد تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة ،مكة المكرمة) تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وتابعت «الأرصاد»: يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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