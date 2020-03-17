أمير جازان يعتمد خطة عمل الإمارة.. ويوجّه بتعزيز «الخدمات الإلكترونية»

اعتمد أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبد العزير، خطة عمل الإمارة، وفقًا للتوجيهات الصادرة للحد من انتشار فايروس كورونا المتجدد، بعد تعليق الحضور لمقرّ العمل بديوان الإمارة، مع متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة أيام تعليق الحضور ولمدة 16 يومًا.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، بأن أمير منطقة جازان وبمتابعة نائبه، اعتمد تكليف وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالعمل بنظام المرابطة والمناوبات ممن يتطلب تواجدهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

وأشار إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الإمارة، والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بأن الخدمات الإلكترونية تشمل، خدمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عدد من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع أمير المنطقة ونائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بكافة المحافظات، وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مقر الإمارة.

وبيّن أن أمير المنطقة شدد على أهمية قيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بأمانة جازان والشؤون الصحية بالمنطقة خلال فترة تعليق الحضور، على توفير الإمكانات والخدمات اللازمة كافة لأبناء المنطقة مع تفعيل دور الرقابة الميدانية والصحية والبلدية للتأكد من التزامها بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، راجيًا العون والتوفيق للجميع.