

عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزير أمير منطقة الحدود الشمالية بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين مراجعي إمارة المنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور التي ستتواصل 16 يوماً ، مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في مقار العمل ، مؤكدا سموه متابعته الشخصية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور .

وأشار سموه إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية , والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك .

// انتهى //

01:02ت م

0283





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين مراجعي الإمارة إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.