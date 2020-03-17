السعودية اليوم / محمد بن زايد يبحث هاتفيًا مع ملك إسبانيا علاقات الصداقة وتداعيات انتشار "كورونا".



أبوظبي 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات - خلال اتصال هاتفي - مع الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافة

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية إنه جرى كذلك بحث التطورات والمستجدات الخاصة بالتحدي الذي يمثله انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على المستوى العالمي، والجهود المبذولة في التصدي له داخل الإمارات وإسبانيا، وفي العالم.

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