السعودية اليوم / بلدية محافظة تيماء تنفذ عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا



تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

شرعت بلدية محافظة تيماء في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا حيث قامت بإغلاق جميع المجمعات التجارية وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها باستثناء محلات المواد الغذائية والصيدليات ، ومنع الأكل والشرب داخل المقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلبات السيارات أو التوصيل فقط .

ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره ، بهدف ضمان وحماية وسلامة فئات المجتمع كافة واستجابةً للتعليمات الواردة من الجهات الصحية بشأن التصدي لانتشار الفيروس .

ودعت بلدية محافظة تيماء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتقيد بالتعليمات متمنية السلامة للجميع.

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