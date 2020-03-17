السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم اعتدى على آخر



مكة المكرمة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي ، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر ، و جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

// انتهى //

23:48ت م

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