السعودية اليوم / روسيا تغلق حدودها بسبب كورونا



موسكو 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو للحؤول دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

وأورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءا من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.

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23:41ت م

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