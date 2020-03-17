السعودية اليوم / الداخلية المصرية: مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء



القاهرة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن القوات استهدفت وكرا، بطريق (أبو شلة) المتفرع من الطريق الساحلي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، اتخذته مجموعة من العناصر المسلحة مركزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان أنه تم تبادل إطلاق النار ما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية الآلية وعبوات متفجرة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية والعرض على الجهات المختصة.

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23:37ت م

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