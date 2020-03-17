السعودية اليوم / الجزائر تعلق الرحلات الجوية من وإلى خمس دول



الجزائر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أصدر رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من خمس دول عربية.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم، أنه وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا أصدر رئيس الحكومة عبد العزيز جراد, تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من تونس و القاهرة و دبي و الدوحة وعمان (الأردن)

وكانت الجزائر قد علقت في وقت سابق اليوم جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الإفريقي.

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23:35ت م

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