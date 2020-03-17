السعودية اليوم / بلدية ضباء تطلق حملة توعوية للوقاية من" فيروس كورونا "



تبوك 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس

أطلقت بلدية محافظة ضباء ممثلة بإدارة الصحة البيئية بالتعاون مع مستشفى ضباء العام اليوم ، حملة توعوية للوقاية من"فيروس كورونا" وذلك ضمن حملة وزارة الصحة"عش بصحة"، وتطبيقها في محال الأنشطة التموينية الغذائية المسموح لها العمل خلال فترة التعليق التي أقرتها حكومتنا للحدّ من انتشار الفيروس .

واشتملت الحملة على توزيع المنشورات التوعوية وشرح آلية استخدام المعقمات الطبية بمختلف أنواعها على العاملين والمستلزمات الخدمية.

وأوضحت بلدية ضباء أن ذلك يأتي ضمن المهام والتدابير الاحترازية التي تنفذها للوقاية والحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد COVID19 "، وحماية المجتمع منه.

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23:16ت م

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