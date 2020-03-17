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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية تأجيل مواعيد العيادات والعمليات غير العاجلة بجميع مستشفيات منطقة جازان ابتداء من بعد غد ١٨ مارس، على أن يتم جدولتها لاحقًا.
وكشفت المديرية عن تأجيل مواعيد العيادات الخارجية لمدة أسبوعَيْن، ويتم التواصل مع المرضى لتحديد موعد جديد مع اصطحاب الموعد السابق.
وكذلك تأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة لمدة أسبوعَيْن، والاكتفاء بالحالات الطارئة، وتأجيل جلسات العلاج الطبيعي باستثناء الطارئة. مطالبة بالاستفسار والاتصال على الرقم ٩٣٧.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:00 AM
ابتداء من بعد غد.. على أن يتم جدولتها لاحقًا من خلال التواصل مع المرضى
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية تأجيل مواعيد العيادات والعمليات غير العاجلة بجميع مستشفيات منطقة جازان ابتداء من بعد غد ١٨ مارس، على أن يتم جدولتها لاحقًا.
وكشفت المديرية عن تأجيل مواعيد العيادات الخارجية لمدة أسبوعَيْن، ويتم التواصل مع المرضى لتحديد موعد جديد مع اصطحاب الموعد السابق.
وكذلك تأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة لمدة أسبوعَيْن، والاكتفاء بالحالات الطارئة، وتأجيل جلسات العلاج الطبيعي باستثناء الطارئة. مطالبة بالاستفسار والاتصال على الرقم ٩٣٧.
، "صحة جازان" تعلن تأجيل العمليات الجراحية ومواعيد العيادات والعلاج الطبيعي ،
المصدر : الخليج 365
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