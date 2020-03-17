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محمد بن مسعود - الدمام - فُجع الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بصحيفة "الخليج 365" أمس، بوفاة ابن عمه محمد بن منصور المبارك بمدينة الملك فهد الطبية أثر مرض عضال لم يمهله طويلاً.
وستجري الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بجامع "السوق الكبير" بمحافظة صامطة، ويدفن جثمانه بمقبرة جوار محكمة صامطة.
وتتقدم أسرة تحرير "الخليج 365" التي آلمها النبأ بأحرِّ التعازي والمواساة للزميل "المبارك"، ولكل ذوي الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 12:46 AM
فُجع الزميل أحمد إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بصحيفة "الخليج 365" أمس، بوفاة ابن عمه محمد بن منصور المبارك بمدينة الملك فهد الطبية أثر مرض عضال لم يمهله طويلاً.
وستجري الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بجامع "السوق الكبير" بمحافظة صامطة، ويدفن جثمانه بمقبرة جوار محكمة صامطة.
وتتقدم أسرة تحرير "الخليج 365" التي آلمها النبأ بأحرِّ التعازي والمواساة للزميل "المبارك"، ولكل ذوي الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يغفر له ويرحمه.
، "آل مبارك" يُفجعون بوفاة محمد منصور ،
المصدر : الخليج 365
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