- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فاجأ مواطن العاملين في مستشفى محايل قبل قليل بثعبان يحمله بيده بعد أن أجهز عليه إثر لدغه ابنته.
وفي التفاصيل، استقبل مستشفى محايل مساء أمس طفلة في السابعة من العمر بعد تعرضها للدغة ثعبان بمنزلها بقرية الحجف جنوب المحافظة.
ونقلت ليليان ذات السبعة أعوام للمستشفى وأجري لها الإسعافات الأولية ولا تزال ترقد على السرير الأبيض وبدا والد ليليان يحمل الثعبان أمام بوابة المستشفى بعد أن قضى عليه وأحضره معه للمستشفى ليلقي عليه الطبيب نظرة قبل أن يتم التعامل مع الحالة..
"الخليج 365" رصدت والد ليليان وهو يحمل الثعبان بجوار مدخل الطوارئ.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 12:40 AM
أجهز عليه والدها وحمله معه إلى الطبيب المعالج
فاجأ مواطن العاملين في مستشفى محايل قبل قليل بثعبان يحمله بيده بعد أن أجهز عليه إثر لدغه ابنته.
وفي التفاصيل، استقبل مستشفى محايل مساء أمس طفلة في السابعة من العمر بعد تعرضها للدغة ثعبان بمنزلها بقرية الحجف جنوب المحافظة.
ونقلت ليليان ذات السبعة أعوام للمستشفى وأجري لها الإسعافات الأولية ولا تزال ترقد على السرير الأبيض وبدا والد ليليان يحمل الثعبان أمام بوابة المستشفى بعد أن قضى عليه وأحضره معه للمستشفى ليلقي عليه الطبيب نظرة قبل أن يتم التعامل مع الحالة..
"الخليج 365" رصدت والد ليليان وهو يحمل الثعبان بجوار مدخل الطوارئ.
، ثعبان يُدخِل طفلة مستشفى محايل والفريق الطبي يباشر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ثعبان يُدخِل طفلة مستشفى محايل والفريق الطبي يباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.