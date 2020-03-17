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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من جنسيته نفسها في أحد الطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.مكة المكرمة شرطة مكة سكين الطعن بآلة حادة
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 12:35 AM
"الغامدي": المجني عليه تعرض لطعنات بسكين ووضعه الصحي مستقر
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من جنسيته نفسها في أحد الطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة.
وفي التفاصيل، أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
، "شرطة مكة" تقبض على مقيم اعتدى على آخر من الجنسية السودانية ،
المصدر : الخليج 365
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