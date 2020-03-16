شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوافق على اجتماع قمة عاجل لمجموعة العشرين والان مع التفاصيل

الإثنين 16 مارس 2020 محمد بن سلمان Advertisements قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على الدعوة لاجتماع قمة عاجل لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسباني استعرضا خلال اتصال هاتفي الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره. وأضافت الوكالة أن ولي العهد أكد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

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