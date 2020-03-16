شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق الواجهة البحرية بالخفجي تماشيًا مع القرارات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الجهات الأمنية بمحافظة الخفجي الواجهة البحرية بالتعاون مع بلدية المحافظة، وذلك على خلفية قرار منع التجمعات، الذي أصدرته وزارة الشئون البلدية والقروية كإجراء وقائي لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وشملت الخطوات الاحترازية والوقائية إغلاق كافة الحدائق العامة والمنتزهات بالمحافظة، كما ألزمت بلدية محافظة الخفجي بإغلاق كافة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، تماشيا مع القرارات التي تتخذها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

كما قامت بلدية محافظة الخفجي وبالتعاون مع الجهات الأمنية بمتابعة أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها، واقتصار الخدمة للطلبات الخارجية، إلى جانب عدم السماح للزبائن بالجلوس على طاولات تقديم الخدمة المخصصة داخل المحلات، وتمكين المحلات من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة.