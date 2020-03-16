شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق الواجهة البحرية بالخفجي تماشيًا مع القرارات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
كما قامت بلدية محافظة الخفجي وبالتعاون مع الجهات الأمنية بمتابعة أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها، واقتصار الخدمة للطلبات الخارجية، إلى جانب عدم السماح للزبائن بالجلوس على طاولات تقديم الخدمة المخصصة داخل المحلات، وتمكين المحلات من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة.
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