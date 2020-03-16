معلومات جديدة تكشف مكان نسيم حبتور وهوية الخاطفين

2020-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المحامي سعد بن شايع عن معلومات جديدة تتعلق بمكان تواجد نسيم حبتور، المختطف قبل 24 عامًا وهوية الخاطفين.

وأوضح ابن شايع، خلال استضافته في برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “الإخبارية”، أن “هناك شخصًا اتصل به وأوضح له معرفته بنسيم حبتور، وكذلك معرفته بالحاضنين له، وذكر أسماءهم”.

وأكد ابن شايع أنه “تم منح مهلة 7 أيام للحاضنين، فإن تابوا ورجعوا إلى الله، وأدخلوا الفرحة على عائلة نسيم فبها ونعمت، وإلا سيتم اللجوء للقضاء”.

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وأضاف: “وجهنا حديثها للحاضنين كنداء ترغيبي إنساني وعاطفي لنبين لهم الأثر الدنيوي والديني، الذي لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار”.

وتابع: “وضعنا مدة محددة لعلهم يعودوا لصحوة الضمير ويرجعوا لإظهار الحقيقة، وإن لم يحصل ذلك نعود للمكافأة التي ذكرناها، وهي مبلغ مليون ريال لمن يبلغ عن نسيم”.

ووجه المحامي ابن شايع حديثه لحاضني نسيم قائلًا: “يا أيها الحاضن لديك أقارب وأصدقاء، ولابد أن هناك من يعلم عن ذلك، وهي مكافأة مغرية لمن يبلغ عن مكان نسيم”.

وأشار إلى أن “حاضن نسيم إذا أعاده من قبل نفسه فسيكون الأمر مخففًا عليه، وستنظر فيه الدولة إما بالعفو أو تخفيف الاتهام”.

وعقب العثور على موسى الخنيزي، الذي تم العثور عليه منذ أسابيع، عقب اختطافه منذ 20 عامًا، بادر والده بتنظيم حملة للعثور على نسيم حبتور، استشعارًا بالمعاناة التي شعر بها، ويعانيها الآن والد نسيم.

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