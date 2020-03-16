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جامعة الملك خالد تعتمد وسائل التقييم خلال فترة التعلم الإلكتروني
منها اختبارات إلكترونية قصيرة وتسليم مقال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك خالد اعتماد وسائل تقييم خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني الكامل؛ وذلك حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات.
وأوضحت جامعة الملك خالد أن وسائل التقييم منها اختبارات إلكترونية قصيرة، وتسليم مقال، ومشاركات بوربوينت، والمشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها.
وتابعت أن هذا يأتي عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة، وفي حال استجد أمر فيما يخص إجراءات ومواعيد الاختبارات من الجهات ذات العلاقة فسوف يتم إعلان ذلك.
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