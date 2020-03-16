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المغنية سويفت تناشد محبيها بعزل أنفسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لوس أنجلوس

أعربت نجمة البوب الأمريكية، تايلور سويفت، عن قلقها بسبب استمرار معجبيها في الاحتفال، رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المغنية لمتابعيها على موقع «انستجرام»: «أنتم بحاجة إلى أن تلتزموا الهدوء»، وطلبت منهم الابتعاد بقدر الإمكان عن اللقاءات الجماعية، لمنع انتشار أمراض الجهاز التنفسي، وذلك حتى لو كانوا يشعرون أنهم بحالة جيدة.

وأكدت «هذا هو الوقت المناسب لإلغاء أي خطط... اعزلوا أنفسكم بقدر المستطاع، ولا تفترضوا أنه بسبب عدم شعوركم بالمرض.»