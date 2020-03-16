300 مليون يزورون المتنزهات الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين
زادت شعبية المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط السياح، حيث جرى إحصاء أكثر من 300 مليون زائر في كل متنزهات البلاد البالغ عددها 419 متنزها في 2019، للعام الخامس على التوالي، بحسب جهاز المتنزهات الوطنية.
وبالإضافة إلى الـ62 متنزها وطنيا فعليا، تشمل المواقع المحمية الأخرى التي يديرها جهاز المتنزهات الوطنية آثارا وطنية ومواقع تاريخية. وإجمالا، توافد 5ر327 مليون زائر، وهو ما يعد بمثابة زيادة بنسبة 9ر2% ليكون ثالث أعلى عدد للزوار الذي يتم تسجيله على الإطلاق في المتنزهات.
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