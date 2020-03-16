الأولمبية السعودية تطلق حملة «تمرن بالبيت»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اتخدت اللجنة الأولمبية السعودية والأندية الرياضية خطوة للتفاعل مع الخطوات الوقائية التي اتخذتها وزارات عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت اللجنة الأولمبية السعودية حملة «تمرن بالبيت «ضمن المساعي والجهود التي تقوم بها، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وجاءت الحملة كبديل للرياضيين بعد قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في المملكة وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة، لكي يواصلوا ممارسة تدريباتهم سواء كانوا لاعبين منتمين لأندية رياضية أو أشخاصا ممارسين لألعاب مختلفة.

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وكانت الأندية الرياضية نفذت العديد من الإجراءات التوعوية والتثقيفية للتعريف بكيفية انتقال الفيروس وطرق الوقاية منه سواء في مواقعها الرسمية أو في مواقع التواصل الاجتماعي لها، إضافة إلى رسائل توعوية عن طريق لاعبيها الذين لهم متابعون من مختلف مناطق المملكة، تتضمن التأكيد على أهمية البقاء في المنزل وتجنب الأماكن المزدحمة.

كما بثت وزارة الرياضة عبر حسابها على تويتر رسائل توعوية تتضمن معلومات تعريفية عن الفيروس والطرق التي ينتقل بها، وكيفية الوقاية والتعامل في حال حدثت الإصابة.

ومن الحملات التوعوية للأندية في مقارها حملة نادي القادسية بعنوان «القادسية آمن» والتي وفرت معقمات صحية في جميع أروقة النادي، ووزعت كمامات وقاية على العاملين وجميع مرتادي النادي، وقفازات طبية على العاملين وعلى رواد النادي، حيث تعاقد النادي مع إحدى الشركات من أجل تعقيم النادي بالكامل من صالات وملاعب وغرف لاعبين ومكاتب إدارية .

كما شهدت الحملة توزيع «بورشورات» على مرتادي النادي للتوعية من مخاطر كورونا واجراءات الوقاية منه، وكيفية انتقاله وانتشاره، وهو الإجراء الذي نفذه أيضا ناديا الهلال والاتحاد من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في المجال الطبي والتعقيم وإصدار نشرات توعوية بهذا الخصوص.