اخبار السعوديه

الأولمبية الدولية تناقش أزمة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

الأولمبية الدولية تناقش أزمة كورونا
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

كشف متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أمس أن المجلس التنفيذي للجنة سيعقد عدة مؤتمرات عن بعد اليوم وغدا، للمناقشة بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وستجري المناقشات مع اللجان الأولمبية الوطنية الممثلة للرياضيين وكذلك الاتحادات الدولية.

وسيدور النقاش بشكل أساسي حول دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقررة في 24 يوليو المقبل، لكن لا يتوقع حتى الآن أن يتخذ قرار بالتأجيل أو الإلغاء.

وكرر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، وكذلك مسؤولي اللجنة المنظمة، التمسك بإقامة الأولمبياد في موعده.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبية الدولية تناقش أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا