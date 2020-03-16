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الأولمبية الدولية تناقش أزمة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

كشف متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية أمس أن المجلس التنفيذي للجنة سيعقد عدة مؤتمرات عن بعد اليوم وغدا، للمناقشة بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وستجري المناقشات مع اللجان الأولمبية الوطنية الممثلة للرياضيين وكذلك الاتحادات الدولية.

وسيدور النقاش بشكل أساسي حول دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقررة في 24 يوليو المقبل، لكن لا يتوقع حتى الآن أن يتخذ قرار بالتأجيل أو الإلغاء.

وكرر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، وكذلك مسؤولي اللجنة المنظمة، التمسك بإقامة الأولمبياد في موعده.