خافيير يثق في استكمال الدوري الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برشلونة أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس ثقته في استئناف منافسات المسابقة واستكمالها، وذلك بعد تأجيل المباريات لفترة في ظل تزايد انتشار الإصابة بفيروس كورونا. وكانت الرابطة قد أعلنت تأجيل جميع المباريات لمدة أسبوعين. وقال تيباس «أعتقد أننا سنتمكن من استكمال منافسات المسابقة».



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