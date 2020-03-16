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مسؤول إيراني يطالب بكسر العقوبات الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

دعا مسؤول إيراني إلى كسر العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإيرانية، والتي وصفها بأنها «لا تستثني حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة».

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أمس، عن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت انتقاده لـ»السلوك العدائي واللاإنساني للإدارة الأمريكية في فرض العقوبات الشاملة على الشعب الإيراني».

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن بلاده «قدمت عروضا» لطهران بشأن تقديم مساعدة فنية لها فيما يتعلق بالتعامل مع تفشي الفيروس.