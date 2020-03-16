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الصحة الإيرانية: 15 ألف مصاب و853 وفاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طهران - د ب أ

أعلنت إيران أمس ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 853 حالة بعد تسجيل 129 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الإصابات إلى 14991.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي «ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا»، وترفع الحصيلة الأخيرة العدد الإجمالي للوفيات في إيران إلى 853 منذ 19 فبراير عندما أعلنت الحكومة أول حالتي وفاة بالوباء في إيران، ودعا المسؤولون المواطنين إلى البقاء في بيوتهم في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال جهانبور «إذا حكمنا بحذر، يبدو أن آثار الجهود الإجمالية من الناس وتدخلات المنظومة الصحية تظهر في قم وغيلان».

وسجلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع تسجيل 200 حالة، لكن العدد أقل بنحو 50 إصابة عن اليوم السابق، حلت محافظة أصفهان (وسط) في المرتبة التالية مع تسجيل 118 إصابة بينما جاءت مازندران (شمال) بعدها مع تسجيل 96 حالة.

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وسجلت قم (وسط) حيث ظهر الفيروس أول مرة في البلاد 19 إصابة جديدة، ما رفع المجموع إلى 1023، وبلغ إجمالي الإصابات في غيلان 858 بينها 18 حالة جديدة. ويعرف أن المنطقة الواقعة في شمال إيران قبلة سياحية وبين محافظات إيران الـ31 الأكثر تأثرا.

المصابون وفقا للأرقام الرسمية

14991 مصابا

858 في غيلان

1023 في قم

853 متوفى