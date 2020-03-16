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4 قتلى في انفجار بماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالمبور

أعلنت السلطات الماليزية أمس مقتل أربعة أشخاص وفقدان خامس جراء حريق وانفجار بمنشأة نفطية في بينجيرانج بالقرب من كوتا تينجي جنوب ماليزيا.

ونقلت وكالة أنباء «برناما» الماليزية عن شركة بينجيرانج للتكرير والبتروكيماويات تأكيدها حدوث الحريق الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، وأشارت إلى أن فريق الاستجابة للطوارئ يعمل مع السلطات المعنية عن كثب.

وأضاف البيان أن الوضع تحت السيطرة وأن الأولوية الرئيسية هي لسلامة الأفراد والبيئة، وقالت الشركة إنها ستنشر معلومات إضافية فور إتاحتها.