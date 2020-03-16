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الكويت تسمح بمغادرة جميع الجنسيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الكويت

أعلن مصدر مسؤول في الطيران المدني الكويتي أمس أن الطيران المدني يسمح للوافدين من جميع الجنسيات لمن يرغب في المغادرة بالسفر، وذلك عن طريق سفارات بلادهم المعتمدة بالكويت.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن التنسيق يتم بين السفارات ووزارة الخارجية الكويتية التي تنسق بدورها مع الطيران المدني لترتيب مواعيد السفر، وغادرت أولى رحلات الإجلاء من الكويت أمس إلى بيروت عن طريق طيران الشرق الأوسط .