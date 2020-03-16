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العقاري: الإيداعات في موعدها ولا تأثير لتوقف الحكومة 16 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

‏أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحددة شهريا.

‏وقال ابن ماضي إن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر ولن يتأثر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتمثلة في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوما، مشيرا إلى حرص برنامج «سكني» على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.

‏وأضاف أن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم سيتم إيداعها لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد، معللا ذلك بمتانة وسرعة الخدمات الالكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل.

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‏وأوضح أن التكاملية في تقديم الخدمات بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص تتميز بالسهولة والسرعة ضمن عملية تقنية عالية الدقة، بداية من تقديم المستفيد على «القرض المدعوم» وحتى انتهاء الإجراءات بتوقيع عقد التمويل وحصوله على السكن الملائم ومن ثم إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد، وذلك بكل يسر وسهولة دون الحاجة للاستعانة بالموظفين أو زيارة الفروع.

‏ودعا للاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم الكترونيا دون الحاجة لمراجعة فروعه حول المملكة، وأشار إلى أن الصندوق يتيح أكثر من 30 خدمة الكترونية لعموم المواطنين عن بعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري الذي سيسهم في تسهيل وتيسير تملك السكن بأسرع وقت ممكن.

‏وبين المشرف على الصندوق أن الصندوق ارتكزت خطته الاستراتيجية منذ إعلان برنامج التحول عام 2017 على استحداث وتطوير وأتمتة إجراءات الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، وإيمانا منه بأهمية تطبيق التقنية الالكترونية في مجال الحلول التمويلية والسكنية، فقد عمل على تطبيق أحدث المعايير في العالمية في خدماته الالكترونية، حرصا منه على تيسير وتسهيل واختصار الجهد والوقت على المستفيدين للحصول على المسكن الملائم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريقا يعمل على مدار الساعة عن بعد لمساندة أو تقديم الدعم، وذلك تسهيلا لإجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.