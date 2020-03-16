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تعافي 3 حالات جديدة.. والربيعة يطالب الجميع بالبقاء في المنازل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بكل شفافية ووضوح لم يخف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توقع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.

وطالب خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في الرياض لكشف مستجدات وباء كورونا، جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة، مشيرا إلى تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص. وطالب الجميع بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

ولفت الربيعة في معرض حديثه إلى أن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا. وعن تعليق العمل في القطاع الخاص، بعد صدور قرار تعليق الدوام في القطاع العام لمدة 16 يوما، أوضح الربيعة أن الموضوع قيد الدراسة والبحث، مشيرا إلى التزام الوزارة والجهات الأخرى بالشفافية حيال مستجدات وتطورات الفيروس.