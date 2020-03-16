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تعليق استقبال المراجعين في مكاتب الأحوال المدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

علقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال المواطنين والمواطنات موقتا في جميع مكاتب الأحوال المدنية بدءا من أمس، ولمدة 16 يوما، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ووفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمواطنات التي تتطلب إنجاز إجراءاتهم التعامل بالبصمة.

وأفادت الوكالة بأن مدة التعليق لا تحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.