شكرا لقرائتكم خبر

تأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أقر مجلس القضاء الإداري خلال جلسته أمس برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الدكتور خالد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس، تأجيل جلسات جميع الدعاوى لدى جميع محاكم الديوان ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر.

وأوضح المشرف العام على أمانة المجلس فهد الغنام أن المجلس أصدر قرارات، تزامنا مع الأحداث المستجدة والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة تجاه الوقاية من فيروس كورونا COVID -19، حيث أصدر مجلس القضاء الإداري اليوم قراره رقم (14 / 1441 / أولا) بما يلي:

Advertisements

أولا: تؤجل جلسات جميع الدعاوى لدى جميع محاكم الديوان ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر، وتستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس المجلس.

ثانيا: تعاد جدولة جميع الجلسات المؤجلة - بعد صدور قرار رئيس المجلس بالاستئناف - وتكون لها أولوية في المواعيد، ويشعر أطراف الدعاوى بالطرق المقررة.

ثالثا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من هذا القرار؛ تستعين الدوائر القضائية بالخدمات الالكترونية المتاحة في الديوان في جميع إجراءات المرافعة بما في ذلك تبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى وما تحتاجه من مستندات أو وثائق فيها، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم نسخها، واستقبال طلبات الاستئناف والاعتراض وغيرها مما لا يتطلب حضور الأطراف إلى المحكمة.