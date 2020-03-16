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أعمال هدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (أنس الحارثي) من أعمال هدم مدينة الملك فهد الساحلية بجدة، والتي أنشئت قبل نحو 30 عاما كناد رياضي متكامل يحتوي على منشآت ترفيهية مختلفة تستقطب محبي الرياضة، إضافة إلى عمل مسابقات.



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