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عزل 8 آلاف حالة.. وتعافي 6 مصابين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تعافي 3 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، إضافة إلى عزل أكثر من 8 آلاف حالة. ولم يخف الربيعة خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض لكشف مستجدات وباء كورونا، توقع تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، مؤكدا «أننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس». أبرز ما قاله الوزير: 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع يوميا

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