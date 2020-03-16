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3 ضوابط لعمل الجهات الحكومية عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 3 ضوابط لقيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق حضور الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إنه وتماشيا مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، ومن ذلك تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوما اعتبارا من 21 / 7 / 1441، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الالكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم، وحرصا على استمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال هذه الفترة، فإن الوزارة تهيب بالجهات الحكومية الالتزام بالآتي تحقيقا للمصلحة العامة وانتظام سير العمل:

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أولا: استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الالكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقرات العمل، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (WWW.CIO.GOV.SA).

ثانيا: يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

ثالثا: تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة ومستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الانترنت (www.mlsd.gov.sa) ومنصة مسار (masar.sa).