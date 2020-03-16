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برنامج خدمة ضيوف الرحمن يطور 11 موقعا تراثيا بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

لإثراء تجربة الحاج والمعتمر الدينية والروحية، شرع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوضع لوحات تعريفية في عدد من مواقع التراث الإسلامي بمكة المكرمة منها (الحديبية، جبل ثور، جبل النور) كخطوة أولى، تتبعها خطوة ثانية في تطوير هذه المواقع.

وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن عدد المواقع التي تم اختيارها كخطوة أولى في البرنامج يصل لنحو 11 موقعا في مكة، مبينة أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن حدد عددا من الأولويات لتطوير المواقع التراثية، حيث عمد إلى إعداد استبيان يساعد في تقييم أي من مواقع التراث الإسلامي ذات الأولوية والبالغ عددها 40 موقعا هي المرشحة المثلى، شارك فيه عدد من المختصين والخبراء في التراث الإسلامي .

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في المقابل تضمن مشروع ترتيب أولوية التطوير لمواقع التراث الاسلامي في مكة عددا من المعايير منها (الهكيل الاصلي للموقع، وما إذا جرى عليه أي من التعديلات، وخدمات دعم الزوار، ومرافق الخدمات العامة الموجودة في الموقع) .

المواقع التي تم اختيارها كخطوة أولى في البرنامج:

جبل النور

جبل ثور

مسجد البيعة

الحديبية

مسجد الخيف

مسجد نمرة

مسجد المشعر الحرام بمزدلفة

مسجد السيدة عائشة

جبل الرحمة

بئر طوى

شعب بني هاشم

هل يوجد هيكل مادي في الموقع؟

هل أضيفت أي تعديلات إلى الهيكل الأصلي للموقع؟

المخاطر الناجمة عن التوسع في العقارات، ووسائل المواصلات، والبنية التحتية على الموقع

معايير ترتيب أولوية التطوير لمواقع التراث الاسلامي :