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ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الجهود الدولية لمكافحة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، جرى خلاله بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي. وأكد ولي العهد خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020، مؤكدا عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.



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