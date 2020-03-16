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القيادة تهنئ إيرلندا بذكرى اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس إيرلندا مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.