شكرا لقرائتكم خبر

إلزام القطاع الخاص بالإجازة المرضية والاستثنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها (14) يوما، على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات المحددة، وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة (14) يوما على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورا إلى الرعاية الطبية.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أنه بناء على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوعين ابتداء من الـ11 صباح الأحد 20 رجب الحالي فإنه سيتم احتساب ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو طبق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأهابت بأصحاب المنشآت الالتزام بهذه القرارات، مرحبة بأي ملاحظات أو بلاغات من خلال تطبيق «معا للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم «19911» أو من خلال حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فئات مشمولة بالإجازة المرضية: