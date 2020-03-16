شكرا لقرائتكم خبر

55 % من أفراد المجتمع يجهلون وجود برامج علاج منزلي لكبار السن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يجهل نحو 55% من أفراد المجتمع وجود برامج علاج منزلي لكبار السن، وذلك بحسب استطلاع للرأي حول (الخدمات والبرامج الموجهة لكبار السن وأهميتها للمجتمع ومدى رضاهم عنها) أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، شارك فيه 2763 مواطنا اختيروا بعينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة، وممن هم فوق 15 سنة فأكثر من الذكور والإناث.

وجاء تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة من 16 يناير 2019 إلى 13 مارس الحالي، وأسفرت النتائج عن التوصية بأن عدم معرفة الكثير من أفراد المجتمع بالخدمات والبرامج التي تقدم لكبار السن يحد من الاستفادة منها ويفوت الفرص على كثير ممن يحتاجها، كما ينتج عن ذلك نوع من الهدر في الجهد والموارد المالية، لذلك لا بد من توعية أفراد المجتمع بهذه الخدمات والبرامج وما يرتبط بها من فوائد لكبار السن ولأسرهم.

نتائج الاستطلاع