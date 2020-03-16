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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
يجهل نحو 55% من أفراد المجتمع وجود برامج علاج منزلي لكبار السن، وذلك بحسب استطلاع للرأي حول (الخدمات والبرامج الموجهة لكبار السن وأهميتها للمجتمع ومدى رضاهم عنها) أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، شارك فيه 2763 مواطنا اختيروا بعينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة، وممن هم فوق 15 سنة فأكثر من الذكور والإناث.
وجاء تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة من 16 يناير 2019 إلى 13 مارس الحالي، وأسفرت النتائج عن التوصية بأن عدم معرفة الكثير من أفراد المجتمع بالخدمات والبرامج التي تقدم لكبار السن يحد من الاستفادة منها ويفوت الفرص على كثير ممن يحتاجها، كما ينتج عن ذلك نوع من الهدر في الجهد والموارد المالية، لذلك لا بد من توعية أفراد المجتمع بهذه الخدمات والبرامج وما يرتبط بها من فوائد لكبار السن ولأسرهم.
نتائج الاستطلاع
- 71 %لا يعلمون بوجود خدمة إجراء الفحوص الطبية المبكرة لكبار السن في بعض المستشفيات الحكومية.
- 79 %لا يعلمون بوجود برامج توعية بالتغذية المناسبة لكبار السن.
- 55 %من أفراد المجتمع يجهلون وجود برامج علاج منزلي لكبار السن.
- 80 %من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج توعية لأفراد الأسرة بحاجات كبار السن وتدريبهم والعناية بهم.
- 67 %لا يعلمون بوجود خدمات منزلية مقدمة لكبار السن من الأحوال المدنية.
- 77 %من أفراد المجتمع يجهلون وجود «بطاقة أولوية» تمنح كبار السن الأفضلية في تلقي الخدمات الصحية.
- 67 %من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج رعاية المسنين في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
- 82 %من أفراد المجتمع لا يعلمون عن إعفاء كبار السن من بعض الرسوم الحكومية (التأشيرات، مثل ما يؤخذ على استقدام العمالة المنزلية والممرضة).
- 85 %من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود مساعدات عينية لأولاد كبار السن (مثل الحقيبة المدرسية وكسوة الشتاء والصيف).
- 84 %من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج اجتماعية وترفيهية وتدريبية تقدمها المراكز الاجتماعية لكبار السن.
- 59 %من أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود برامج تعليم لكبار السن.
- 86 %من أفراد المجتمع يجهلون وجود برامج لتقوية علاقة المسن بأسرته.
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