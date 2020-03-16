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8 قرارات مكملة لحماية صحة المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقا من حرصها على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، أصدرت حكومة المملكة 8 قرارات مكملة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة بدأ العمل بها من أمس ولمدة 16 يوما، يأتي في مقدمتها تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية باستثناء القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الالكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي بناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.

ويشكل قرار تعليق العمل الحكومي فرصة مهمة لإنجاح جهود الدولة في مكافحة ومحاصرة فيروس كورونا، لا سيما في هذه الأيام الحرجة، وهو ما يتطلب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية الوطنية حفاظا على أمن وسلامة البلاد والقاطنين على أراضيها.

القرارات:

1 تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الالكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

2 إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

3 اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.

4 منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

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5 إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها موقتا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه.

6 الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الالكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الالكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان.

7 تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الالكتروني عن بعد من خلال الوسائل الالكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح خمس فئات فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرا واحدا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها، وهم:

- المرأة الحامل

- ذوو الأمراض التنفسية أو القلبية

- أمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية

- مستخدمو أدوية مثبطات المناعة

- الخاضعون للمعالجة من الأورام

8 إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

السلامة أولوية قصوى