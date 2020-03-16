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أدوات مهمة تساعد في العمل من بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19 » حول العالم، اعتمد الكثير على العمل عن بعد، ونقدم هنا 8 أدوات من أهم الأدوات التي تساعد في العمل عن بعد.

وتسطيع فرق العمل من خلالها إنجاز المهمات الموكلة إليها بكل سهولة يسر دون الحاجة إلى الحضور لموقع أو مكان العمل، حيث تتمثل هذه الأدوات في:

01. Slack واحد من أكثر الأدوات التي تستخدمها الفرق البعيدة، ويمكن للموظفين من خلاله الحصول على ملاحظات فورية والتواصل مع زملائهم، سواء على أساس فردي أو في مجموعات.

02.Zoomإذا كنت قد عملت عن بعد في أي وقت، فمن المحتمل أن تكون لديك ذاكرة لا بأس بها لاستخدام أدوات مؤتمرات الفيديو غير الموثوق بها. كانت الثغرات التقنية المحبطة، مثل الفيديو المجمد وبدون صوت، شائعة منذ عام مضى.

لحسن الحظ ، يعد Zoom من أفضل البرامج التي تجري بها محادثات الفديو بطريقة ممتازة.

03. GitHubمن الضروري أن يعمل الفريق لإنتاج منتجات رقمية عالية الجودة، ويعد GitHub مثاليا لتعاون الفريق عن بعد.

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04. Trelloمع وجود عدد من أدوات إدارة المشروع للاختيار من بينها، كان من الصعب اختيار واحدة فقط.

من خلال تصور ما يجب القيام به وتجميع التعليقات من الفريق بأكمله، يساعد الفرق البعيدة على زيادة إنتاجيتها.

05.Google Driveتعد إدارة الملفات الرقمية ضرورية للتشغيل السلس لأي عمل، بالنسبة إلى الشركات البعيدة عن بعد، غالبا ما يكون الأمر أكثر أهمية، لأن الموظفين الموزعين جغرافيا يصلون إلى الملفات خلال الأوقات التي لا يمكن الوصول فيها إلى زملائهم.

06. World Time Buddyعادة تجد الفرق الموزعة جغرافيا صعوبة في جدولة الاجتماعات التي تناسب الجميع، البرنامج يتولى العمل نيابة عنك، ما عليك سوى إضافة مواقع زملائك في الفريق، ثم سحب شريط التمرير وإفلاته للعثور على وقت جيد للقائه.

07.Dashlaneغالبا ما يتطلب تعاون الفريق عن بعد مشاركة الوصول إلى نفس الأدوات، لم يعد من الآمن تخزين كلمات المرور الخاصة بك يدويا في جدول بيانات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهنا يأتي دور هذا البرنامج، حيث يسهل على أعضاء الفريق تسجيل الدخول إلى الأدوات الأساسية.

08.Zapierيجب أن يكون لدى كل شركة حديثة برنامج أتمتة سير العمل، الفرق البعيدة لديها تحتاج إلى وثائق محدثة حول المشاريع الجارية التي تجعل الجميع على نفس الصفحة.

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