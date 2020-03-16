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قطار الحرمين يعتمد إجراءات وقائية لسلامة المسافرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

اعتمد مشروع قطار الحرمين السريع سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير مكونات المشروع من محطات، والمرافق العامة داخل المحطات، ومنصات المغادرة والوصول، والقطارات وتجهيزات عرباتها بالكامل.

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ويأتي الإجراء الوقائي من إدارة المشروع لضمان أعلى مستويات السلامة في الجانب الصحي، وبما يحقق اشتراطات المملكة في الجانب الوقائي لوسائل النقل، للحد من فرص تفشي فايروس كورونا المستجد .

كما تتولى فرق العمل الوقائي يوميا تحقيق أدق الاشتراطات الصحية عبر التعقيم والتطهير لكافة المحطات ومرافقها وتجهيزات عربات القطارات الداخلية على اختلافها، حرصا من إدارة مشروع قطار الحرمين السريع على سلامة المسافرين.

يذكر أن المشروع نوه في وقت سابق لضيوفه بلغات متعددة عبر حسابه على منصات تويتر، عن حرصه على تحقيق أعلى الاشتراطات الوقائية.