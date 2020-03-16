شكرا لقرائتكم خبر

نقاط فرز صحي في منافذ نجران ومتابعة إغلاق المحلات التجارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماجد آل هتيلة - نجران

باشرت الشؤون الصحية بنجران مع الجهات المختصة انطلاق العمل في نقاط الفرز الصحي «البصري والتوعوي» في مداخل المنطقة وبمطاري نجران وشرورة لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وكان أمير نجران جلوي بن عبدالعزيز وجه بنصب نقاط فرز صحي على مداخل المنطقة البرية وفي مطاري نجران وشرورة لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بكورونا.

Advertisements

بدورها طبقت أمانة المنطقة إجراءات وقائية وتدابير خاصة إضافية وإلزام صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمطاعم والفنادق بتنفيذها، فيما جرى إلزام مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخلها، وبالقرب من عربات التسوق، وتعقيمها بصفة مستمرة، كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن، عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة إلى الجلوس داخلها، وإلزام عربات الأطعمة المتنقلة «تروك فود» بتقديم الطلبات الخارجية،

وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات.

إجراءات منفذة