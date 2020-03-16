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بلاغ الكتروني إجباري بمواعيد وصول السفن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ألزمت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ الوكلاء الملاحين بإبلاغ مراكز المراقبة الصحية في الموانئ عن مواعيد وصول السفن والبواخر القادمة الكترونيا، وذلك ضمن خطة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتطبق الإجراءات الوقائية المتخذة لمراكز المراقبة الصحية في جميع موانئ المملكة البحرية، وتشمل ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، ميناء ينبع التجاري، ميناء ضباء، ميناء ينبع الصناعي، وميناء جازان.

كما تركز تلك الخطة على التنسيق بصورة مستمرة مع الهيئة العامة للموانئ للإبلاغ عن قدوم أي سفينة من إحدى الدول التي يسري فيها المرض قبل وصولها، واستلام الإقرار الصحي الكترونيا وجميع وثائق السفن وبيانات الطاقم وجنسياتهم، والاستعلام عن تاريخ سفرهم في الـ 14 يوما التي سبقت وصولهم، إضافة إلى التنسيق مع الجوازات بإبلاغ السلطات الصحية عن جميع المسافرين في حال تواجدهم خلال 14 يوما في إحدى الدول الموبوءة في جميع الموانئ البحرية.

وحددت الخطة المستشفيات الرئيسة والاحتياطية المخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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كما تضمنت خطة الإجراءات الوقائية في الموانئ التدريب على مبادئ مكافحة العدوى، والفرز الطبي العاجل للمسافرين القادمين من الدول التي يوجد بها إصابات أولية بفيروس كورونا الجديد.

ماذا يشمل البلاغ الالكتروني؟

01. نموذج عن الحالة الصحية لطاقم الباخرة يقوم الكابتن بتعبئته والتوقيع عليه

02. الشهادة الصحية للباخرة

03. قائمة الموانئ التي عبرت الباخرة خلالها قبل قدومها إلى السعودية

بعد وصول البلاغ الالكتروني