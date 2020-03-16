، باهيثم تدعو مراجعي أمانة جدة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر القنوات المتاحة للتواصل عن بعد تحت عنوان "سهلناها لكم"

دعت مدير عام خدمة العملاء بأمانة محافظة جدة رشا باهيثم إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع الأمانة الإلكتروني للحصول على الخدمات عن بُعد وقالت يمكن الاستعلام عن منح الأراضي - بطاقة صحية - رخص المحال الصادرة - مطالبة سداد - المراكز الصحية المعتمدة - المخالفات - المكاتب المؤهلة - السيارات الخربة - توريد الدمارات - سجل ناخب والاستعلام عن جميع المعاملات، بالإضافة إلى نوافذ خاصة للاستعلام عن معاملات (رخص البناء - إيصال تيار كهربائي للمنازل من دون صكوك - رخص المحال - القرارات المساحية).

وأضافت: يمكن للمستفيدين أيضًا الحصول على خدمات الكهرباء عن بعد فيما يخص حجز موعد لإيصال الكهرباء للمنازل من دون صكوك - إطلاق التيار الكهربائي - تقوية التيار الكهربائي - طلب إعفاء من تركيب محطة كهرباء - إطلاق التيار الكهربائي للمناطق العشوائية - تقوية التيار الكهربائي للمناطق العشوائية - فصل التيار الكهربائي - إعادة التيار الكهربائي. وفيما يخص خدمات المنح يمكن تقديم طلب تنفيذ طلبات المنح السامية، استكمال مساحة منحة أرض واستبدال منحة أرض غير صالحة للبناء عليها.

وكانت أمانة محافظة جدة قد كثفت جهودها الميدانية من خلال أعمال النظافة الدورية لمنع تفشي فيروس كورونا في المحافظة وسلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والتي كان آخرها إغلاق المواقع التي تحظى بكثافات عالية كـ الشواطئ والمرافق العامة، ومتابعة إغلاق النوادي الرياضية، وإغلاق الأسواق ماعدا السوبرماركت والصيدليات، وإغلاق صوالين الحلاقة ومحال التزيين النسائي، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي ويكتفي بالطلبات الخارجية، كما قامت أمانة محافظة جدة بالإعلان عن القنوات المتاحة للتواصل عوضًا عن الحضور الشخصي تحت عنوان "سهلناها لكم"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.جدة أمانة جدة الخدمات الإلكترونية الخدمات عن بعد فيروس كورونا الجديد