، القاسم يحبط محاولات خطف الكاميروني: "تاوامبا" ولدنا وانسوه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد محمد القاسم ، رئيس نادي التعاون، أن ناديه متمسك بلاعب الفريق الكروي الأول "الكاميروني" تاوامبا، ولا نية للاستغناء عن خدماته خلال فترة الصيف المقبلة.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها القاسم من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث قال مختصرًا :" تاوا ولدنا وانسوه يللي ودكم بوه" إشارة إلى عدم مفاوضة اللاعب، حيث كان يتردد خلال الفترة الماضية القريبة عن رحيل اللاعب إلى نادي الشباب أو إلى الغريم التقليدي "الرائد".التعاون رئيس التعاون محمد القاسم تاوامبا