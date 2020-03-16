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نيابة عن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، كرّم مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي، الدكتور مجدي النعيم محمد، الطبيب في مركز صحي حيلان وذلك نظير جهوده في أداء عمله.
ونقل "الذيابي" شكر مدير الشؤون الصحية بالطائف داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة عطائه المتميز وأن يكون هذا التكريم دافعًا له ولزملائه.
وقام مدير مستشفى ظلم بناء على توجيهات مدير صحة الطائف، بجولة تفقدية على المراكز الصحية التابعة لمستشفى ظلم العام شملت حيلان، النصائف، الركنة، المزيرعة، حيث اطلع على سير العمل في تلك المراكز وتفقد الاحتياجات ووجّه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 11:37 PM
الذيابي يطلع على سير العمل في 4 مراكز ويتفقد الاحتياجات
نيابة عن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، كرّم مدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي، الدكتور مجدي النعيم محمد، الطبيب في مركز صحي حيلان وذلك نظير جهوده في أداء عمله.
ونقل "الذيابي" شكر مدير الشؤون الصحية بالطائف داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة عطائه المتميز وأن يكون هذا التكريم دافعًا له ولزملائه.
وقام مدير مستشفى ظلم بناء على توجيهات مدير صحة الطائف، بجولة تفقدية على المراكز الصحية التابعة لمستشفى ظلم العام شملت حيلان، النصائف، الركنة، المزيرعة، حيث اطلع على سير العمل في تلك المراكز وتفقد الاحتياجات ووجّه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.
، مدير صحة الطائف يكرّم طبيبًا متميزًا في صحي حيلان ،
المصدر : الخليج 365
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