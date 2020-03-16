شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على تأثير الحمض المعدي على خفقان القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر، إن ارتجاع الحمض المعدي إلى المريء من الأسباب المعروفة للخفقان.

وأفاد في إجابته عن سؤال فيه: «هل هناك إرتباط بين خفقان القلب وفتحة المعدة اعاني من خفقان كل ما شبعت او إستفرغت؟»، أن الحكم يظل على فحص المريض وفحوصاته.