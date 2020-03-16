شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على تأثير الحمض المعدي على خفقان القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور، خالد النمر، إن ارتجاع الحمض المعدي إلى المريء من الأسباب المعروفة للخفقان.
وأفاد في إجابته عن سؤال فيه: «هل هناك إرتباط بين خفقان القلب وفتحة المعدة اعاني من خفقان كل ما شبعت او إستفرغت؟»، أن الحكم يظل على فحص المريض وفحوصاته.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تأثير الحمض المعدي على خفقان القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.